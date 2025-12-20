ua en ru
Энергетика

Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 000 евро, - Свириденко

Суббота 20 декабря 2025 21:01
Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 000 евро, - Свириденко Фото: Луиш Монтенергу и Юлия Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу объявил, что его страна сделает первый взнос в Энергетический фонд поддержки Украины в размере 600 тысяч евро.

Об этом заявила глава Кабмина Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

Она отметила, что рада приветствовать Монтенергу в здании правительства во время его первого визита в Киев. Кроме того, Свириденко выразила благодарность Португалии за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны, а также теплый прием украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны.

"Оборонная поддержка Португалии, в частности через PURL и SAFE, является крайне важной для укрепления нашей устойчивости. Обсудили с премьер-министром оборонные инициативы Build in Ukraine и Build with Ukraine, где наши страны имеют значительный потенциал для развития сотрудничества, в частности в сфере совместного производства дронов", - сообщила премьер-министр.

Также Свириденко рассказала, что во время встречи Луиш Монтенергу объявил о первом взносе 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины. Глава Кабмина подчеркнула, что Украина высоко ценит этот шаг.

"В контексте подготовки к очередной Конференции по восстановлению Украины договорились проработать вопрос заключения межправительственного (G2G) соглашения, которое будет способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок", - добавила она.

Также премьер-министр подчеркнула Монтенергу, что Украина благодарна лидерам ЕС за решение предоставить нашей стране финансирование в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

"Это невероятно важная помощь для Украины", - резюмировала Свириденко.

Сближение Украины и Португалии с Украиной

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с премьер-министром Португалии подписал заявление об установлении партнерства для производства морских дронов.

Также глава государства выразил благодарность за вклад Португалии в программу PURL и поддержку этой страной решения Европы о выделении Украине 90 млрд евро в течение следующих двух лет.

Добавим, что на пресс-конференции Монтенегро не исключил, что Португалия разместит в Украине своих военных в составе контингента для обеспечения мира. Но он добавил, что такое размещение возможно после войны.

