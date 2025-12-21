Португалія виділить 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Португалія внести 50 млн євро до механізму PURL, який забезпечує закупівлю американської зброї для України.
Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у соцмережі Х.
Шмигаль провів зустріч з міністром оборони Португалії Нуну Мело.
"Подякував за візит до Києва у цей важливий період. Висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, оголошену під час засідання UDCG, та готовність зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL", - розповів глава Міноборони.
Крім того, як повідомив Шмигаль, Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.
Також міністри обговорили критичні потреби оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури.
Нагадаємо. у липні США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
У вересні перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.
Як нещодавно повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, до програми PURL, за якою країни НАТО купують американську зброю для України, долучилась 21 країна.
Також відомо, що Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів по програмі PURL. Це станеться до кінця 2025 року.