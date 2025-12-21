Португалия выделит 50 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело.

"Поблагодарил за визит в Киев в этот важный период. Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность сделать вклад в размере 50 млн евро в механизм PURL", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, Португалия будет направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.

Также министры обсудили критические потребности обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры.