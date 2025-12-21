Португалія виділить 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Португалія внести 50 млн євро до механізму PURL, який забезпечує закупівлю американської зброї для України.

про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у соцмережі Х .

Шмигаль провів зустріч з міністром оборони Португалії Нуну Мело.

"Подякував за візит до Києва у цей важливий період. Висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, оголошену під час засідання UDCG, та готовність зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL", - розповів глава Міноборони.

Крім того, як повідомив Шмигаль, Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Також міністри обговорили критичні потреби оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури.