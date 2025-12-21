ua en ru
Португалия выделит 50 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Воскресенье 21 декабря 2025 12:22
Португалия выделит 50 млн евро на закупку американского оружия для Украины Фото: министр обороны Португалии Нуну Мело и министр обороны Украины Денис Шмыгаль (x.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Португалия внести 50 млн евро в механизм PURL, который обеспечивает закупку американского оружия для Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в соцсети Х.

Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело.

"Поблагодарил за визит в Киев в этот важный период. Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность сделать вклад в размере 50 млн евро в механизм PURL", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, Португалия будет направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.

Также министры обсудили критические потребности обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры.

Программа PURL

Напомним. в июле США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Как недавно сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, к программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна.

Также известно, что Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

