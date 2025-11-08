UA

Португалія скасувала захист білорусам, які тікали з України через війну

Ілюстративне фото: Португалія скасувала захист білорусам (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) зобов’язало низку громадян Білорусі, які користувалися тимчасовим захистом у країні, залишити її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SIC Notícias.

Йдеться про білорусів, які прибули до Португалії з України після початку повномасштабного вторгнення Росії та отримали статус тимчасового захисту. Тепер вони мають 20 днів, щоб добровільно виїхати, інакше їм загрожує депортація.

Деякі з постраждалих розповідають, що залишили Білорусь ще у 2020 році після участі в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Вони побоюються арештів і переслідувань у разі повернення.

"Я робила публікації на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. У Білорусі людей можуть заарештувати навіть за лайк під постом. А я не лише лайкала, а й писала сама", - розповіла білоруска Тетяна в коментарі журналістам.

У коментарі SIC Notícias в AIMA пояснили, що наказ про добровільний виїзд може отримати будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту - незалежно від віку.

Видання також повідомило про випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист 10-річній дівчинці, народженій у Росії в сімʼї українських батьків.

"Вони (AIMA - ред.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", - сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.

Литва перекрила кордон з Білоруссю на місяць

Нагадаємо, уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.

Причиною обмежень стали контрабандні повітряні кулі, що регулярно надходять із Білорусі та створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви. Влада вважає це елементом гібридного тиску.

Польща планувала відкрити кордон з Білоруссю

На початку вересня польська влада закривала всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною тоді стали спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025".

Уже 23 вересня, коли навчання закінчилися, прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знову відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Нещодавно Туск заявив, що Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.

ПортугалияБілорусь