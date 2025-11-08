Португалія скасувала захист білорусам, які тікали з України через війну

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) зобов’язало низку громадян Білорусі, які користувалися тимчасовим захистом у країні, залишити її територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SIC Notícias.
Йдеться про білорусів, які прибули до Португалії з України після початку повномасштабного вторгнення Росії та отримали статус тимчасового захисту. Тепер вони мають 20 днів, щоб добровільно виїхати, інакше їм загрожує депортація.
Деякі з постраждалих розповідають, що залишили Білорусь ще у 2020 році після участі в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Вони побоюються арештів і переслідувань у разі повернення.
"Я робила публікації на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. У Білорусі людей можуть заарештувати навіть за лайк під постом. А я не лише лайкала, а й писала сама", - розповіла білоруска Тетяна в коментарі журналістам.
У коментарі SIC Notícias в AIMA пояснили, що наказ про добровільний виїзд може отримати будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту - незалежно від віку.
Видання також повідомило про випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист 10-річній дівчинці, народженій у Росії в сімʼї українських батьків.
"Вони (AIMA - ред.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", - сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.
Нагадаємо, уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.
Причиною обмежень стали контрабандні повітряні кулі, що регулярно надходять із Білорусі та створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви. Влада вважає це елементом гібридного тиску.
На початку вересня польська влада закривала всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною тоді стали спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025".
Уже 23 вересня, коли навчання закінчилися, прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знову відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Нещодавно Туск заявив, що Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.