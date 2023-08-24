Португалія готова долучитись до навчання українських пілотів на F-16, - Зеленський
Португалія підтвердила готовність долучитися до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.
"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав Зеленський.
Глава держави також обговорив з португальським колегою можливості розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.
F-16 для України
Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.
Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.
Раніше Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.
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