Португалія готова долучитись до навчання українських пілотів на F-16, - Зеленський

Португалія підтвердила готовність долучитися до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав Зеленський.

Глава держави також обговорив з португальським колегою можливості розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.