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Португалия готова присоединиться к обучению украинских пилотов на F-16, - Зеленский

Четверг 24 августа 2023 14:37
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Португалия готова присоединиться к обучению украинских пилотов на F-16, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Португалия подтвердила готовность принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

"Португалия является участником нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - сказал Зеленский.

Глава государства также обсудил с португальским коллегой возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности, по поставке Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Ранее Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимуществ в небе и замены старого авиапарка.

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