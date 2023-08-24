Португалия готова присоединиться к обучению украинских пилотов на F-16, - Зеленский

Португалия подтвердила готовность принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

"Португалия является участником нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - сказал Зеленский.

Глава государства также обсудил с португальским коллегой возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности, по поставке Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.