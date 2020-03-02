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В Португалии зафиксировали первые случаи коронавируса

Новости » В мире     02.03.2020 - 12:35
В Португалии зафиксировали первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Инфицированные посещали Италию и Испанию

В понедельник, 2 марта, первые два случая инфицирования коронавирусом были зафиксированы в Португалии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что одним из заболевших является врач больницы Тамега-э-Суза, который до этого находился на севере Италии. Другой инфицированный - мужчина, который вернулся из Испании. Оба заболевших госпитализированы в больницу в Порту.

На данный момент представители Министерства здравоохранения Португалии официально не подтвердили случаи заболевания коронавирусом, однако они сегодня должны дать пресс-конференцию о сложившей ситуации в стране относительно распространения вируса.

Ранее сообщалось, что 2 марта первый случай коронавируса зарегистрировали в Андорре. Коронавирус выявили у у 20-летнего мужчины, которые недавно прибыл в страну из Италии. Он был госпитализирован с легкими симптомами заболевания в субботу.

Также РБК-Украина писало, что в Германии число зараженных коронавирусом выросло за выходные втрое. На данный момент в стране 150 человек заболели новым вирусом. В связи с эпидемией коронавируса школы в Северном Рейне-Вестфалии закрываются на карантин.

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