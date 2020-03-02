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Число больных коронавирусом в Германии за выходные возросло втрое

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 11:48
Число больных коронавирусом в Германии за выходные возросло втрое
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Школы в Северном Рейне-Вестфалии закрываются на карантин

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 150 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Сообщается, что по состоянию на понедельник, 2 марта, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии возросло до 150 со 129 в воскресенье. Более половины случаев зарегистрировано в наиболее густонаселенном западном регионе Северный Рейн-Вестфалия.

Также сообщается, что в этом регионе сегодня закроют несколько школ и детских садов. Меры предприняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, по состоянию на 29 февраля число зараженных в Германии составляло 57 человек.

Сегодня стало известно, что власти китайского города Ухань закрыли временную больницу после того, как число заболеваний коронавирусом начало сокращаться. Данная больница была одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.

На сегодня в провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Китае, находятся 39 граждан Украины.

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