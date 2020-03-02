Еще в одной европейской стране зафиксировали коронавирус

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Инфицированным оказался 20-летний мужчина, недавно прибывший из Италии

Правительство Андорры подтвердило в понедельник, 2 марта, первый случай инфицирования коронавирусом в стране. Об этом сообщает Diari d'Andorra.

Сообщается, что первый случай коронавируса был выявлен у 20-летнего мужчины, которые недавно прибыл в страну из Италии. Он был госпитализирован с легкими симптомами заболевания в субботу.

"Проведенные тесты показали положительную инфекцию, и он останется в больнице для дальнейших тестов, и его непосредственный круг общения будет контролироваться", - сообщили в правительстве Андорры.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 марта первый случай коронавируса был подтвержден в Индонезии. Заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь.

Напомним, в Италии число заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжает расти. По состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека. Лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Также сообщалось, что во Франции зарегистрировали уже 130 случаев заражения новым коронавирусом. При этом двое человек умерли, а 12 были выписаны из больницы.