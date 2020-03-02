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У Португалії зафіксували перші випадки коронавірусу

Новини » В світі     02.03.2020 - 12:35
У Португалії зафіксували перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Інфіковані відвідували Італію та Іспанію

У понеділок, 2 березня, перші два випадки інфікування коронавірусом були зафіксовані в Португалії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що одним з хворих є лікар лікарні Тамега-е-Суза, який до цього перебував на півночі Італії. Інший інфікований - чоловік, який повернувся з Іспанії. Обидва хворих госпіталізовано в лікарню в Порту.

На даний момент представники Міністерства охорони здоров'я Португалії офіційно не підтвердили випадки захворювання коронавірусом, однак вони сьогодні повинні дати прес-конференцію щодо ситуації, що склалась в країні щодо розповсюдження вірусу.

Раніше повідомлялося, що 2 березня перший випадок коронавіруса зареєстрували в Андоррі. Коронавірус виявили у 20-річного чоловіка, які нещодавно прибув в країну з Італії. Він був госпіталізований з легкими симптомами захворювання в суботу.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині число заражених коронавірусом зросла за вихідні втричі. На даний момент в країні 150 осіб захворіли новим вірусом. У зв'язку з епідемією коронавіруса школи в Північному Рейні-Вестфалії закриваються на карантин.

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