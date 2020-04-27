В Португалии планируют ослабить карантин

Фото: Антонио Кошта (the United Nations)

Ограничения планируют пересматривать раз в две недели

Правительство Португалии планирует в четверг, 30 апреля, представить план по ослаблению карантинных ограничений введенных из-за короанвируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Португалии Анонио Кошта, передает ABCNews.

По его словам, планируется регулярный пересмотр правил ограничений каждые две недели. При этом, несмотря на будущие ослабления, масочный режим будет сохраняться в школах и общественном транспорте.

"Мы, вероятно, снизим уровень ограничений, но нормальность наступит только тогда, когда мы получим вакцину через год или полтора года", - отметил Кошта.

На данный момент в Португалии официально подтверждено более 24 тысяч заражений коронавируом, 928 человек умерли.

Напомним, 16 апреля правительство Португалии продлило чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели до 2 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом. Сообщается, что Джонсон выступает за ослабление карантина, если это не противоречит рекомендациям врачей.