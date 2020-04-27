ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Португалии планируют ослабить карантин

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:19
В Португалии планируют ослабить карантин
Фото: Антонио Кошта (the United Nations)

Ограничения планируют пересматривать раз в две недели

Правительство Португалии планирует в четверг, 30 апреля, представить план по ослаблению карантинных ограничений введенных из-за короанвируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Португалии Анонио Кошта, передает ABCNews.

По его словам, планируется регулярный пересмотр правил ограничений каждые две недели. При этом, несмотря на будущие ослабления, масочный режим будет сохраняться в школах и общественном транспорте.

"Мы, вероятно, снизим уровень ограничений, но нормальность наступит только тогда, когда мы получим вакцину через год или полтора года", - отметил Кошта.

На данный момент в Португалии официально подтверждено более 24 тысяч заражений коронавируом, 928 человек умерли.

Напомним, 16 апреля правительство Португалии продлило чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели до 2 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом. Сообщается, что Джонсон выступает за ослабление карантина, если это не противоречит рекомендациям врачей.

Грузия начала поэтапный выход из карантина Лукашенко заявил, что Беларуси не нужен карантин из-за COVID-19
Новости Украины ПортугалияКоронавирускарантин
News
On Top