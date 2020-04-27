ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Португалії планують послабити карантин

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 16:19
У Португалії планують послабити карантин
Фото: Антоніо Кошта (the United Nations)

Обмеження планують переглядати раз на два тижні

Уряд Португалії планує у четвер, 30 квітня, представити план по ослабленню карантинних обмежень введених за короанвируса COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Анонио Кошта, передає ABCNews.

За його словами, планується регулярний перегляд правил обмежень кожні два тижні. При цьому, незважаючи на майбутні ослаблення, масковий режим зберігатиметься в школах і громадському транспорті.

"Ми, ймовірно, знизимо рівень обмежень, але нормальність настане тільки тоді, коли ми отримаємо вакцину через рік або півтора року", - зазначив Кошта.

На даний момент у Португалії офіційно підтверджено понад 24 тисяч заражень коронавируом, 928 осіб померли.

Нагадаємо, 16 квітня уряд Португалії продовжив надзвичайний стан в країні з-за пандемії коронавіруса ще на два тижні до 2 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити про ослабленні карантину, введеного для боротьби з коронавірусом. Повідомляється, що Джонсон виступає за послаблення карантину, якщо це не суперечить рекомендаціям лікарів.

Грузія почала поетапний вихід з карантину Лукашенко заявив, що Білорусі не треба карантин через COVID-19
Новини України ПортугалияКоронавірускарантин
News
On Top