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В Португалии продлили чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 19:57
В Португалии продлили чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (flickr.com)

Cпециальные ограничения будут действовать до 2 мая

Правительство Португалии продлило чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели. Об этом сообщает Sentinel & Enterprise.

Сообщается, что специальные ограничения будут действовать до 2 мая.

Однако, чиновники предложили ослабить ограничения в следующем месяце. В законопроекте говорится, что "в зависимости от того, как будет развиваться пандемия и с учетом опыта других европейских стран", в мае возможна частичное открытие компаний и учреждений.

По состоянию на 16 апреля в Португалии зарегистрировано 629 смертей от COVID-19 и почти 19 тысяч подтвержденных случаев.

Напомним, чрезвычайное положение в Португалии было объявлено 19 марта. Изначально режим чрезвычайного положения был введен до 2 апреля, но затем его продлили.

Кроме того, власти объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом. Для того, чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов была уменьшена на треть, а работа торговых центров и других общественных служб была ограничена.

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