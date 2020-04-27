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В Британии планируют смягчить карантин, - Telegraph

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 10:39
В Британии планируют смягчить карантин, - Telegraph
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Об смягчении карантина в Британии могут объявить уже на этой неделе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера.

Как отмечается, об этом могут объявить уже на этой неделе, а в понедельник утром Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. В частности, премьер-министр выступает за смягчение карантина, если это не будет противоречить рекомендациям врачей.

"Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях", - сказал один из соратников Джонсона.

Напомним, ранее пресс-секретарь правительства подтвердила информацию, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник, 27 апреля.

Отметим, в воскресенье в мире зафиксировано 2 млн 921 тысячу 439 случаев инфицирования коронавирусом. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На этот время от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тыс. 172 человека.

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