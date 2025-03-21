В Ірані біля ключового ядерного об'єкта стався землетрус

В Ірані сьогодні, 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.

Про це свідчать дані Іранського сейсмологічного центру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Іранські ЗМІ пишуть, що внаслідок землетрусу жертв немає. При цьому ядерний об'єкт пошкоджено не було.

Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що наразі бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Варто зауважити, що на ядерному об'єкті в Натанзі неодноразово відбувалися диверсії. Зокрема, у липні 2020 року на заводі зі збирання центрифуг стався потужний вибух, який завдав серйозної шкоди. Іранські офіційні особи пізніше заявили про саботаж.