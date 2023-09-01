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З порту Одеської області вийшли ще два судна після зупинки "зернової угоди"

П'ятниця 01 вересня 2023 13:00
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З порту Одеської області вийшли ще два судна після зупинки "зернової угоди" Фото: з порту Одеської області вийшли ще два судна після зупинки "зернової угоди" (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ще два заблокованих судна вийшли з порту Південний Одеської області. Вони йдуть тимчасовим коридором в напрямку Босфору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору.

На борту суден - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Зазначається, що обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення РФ.

Так, балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY - з 16 лютого 2022 року.

Що цьому передувало

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди", а 26 серпня - ще одне.

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МІУ зерновий коридор
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