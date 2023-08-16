Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.", - написал Кубраков.

Отмечается, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.

"Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года", - сообщил министр.

Он добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO).

"Совет ІМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции", - подчеркнул Кубраков.

Последний раз судно выходило в рамках "зернового соглашения" 16 июля из порта Одесса.

Фото: из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения" (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Коридоры в Черном море

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Спустя почти месяц после того, как РФ вышла из "зерновой сделки" Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ.

Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Позже командующий ВМС Украины Олег Чалык объяснил, что коридор в Черном море будет прозрачным, а на корабли поставят камеры, чтобы засвидетельствовать, что это только гуманитарная миссия.