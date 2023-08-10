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У ВМС України пояснили, як працюватиме коридор для цивільних суден у Чорному морі

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 14:40
У ВМС України пояснили, як працюватиме коридор для цивільних суден у Чорному морі Фото: Коридор у Чорному морі відкрили з 10 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Чорному морі відкрився новий тимчасовий "гуманітарний коридор". Очікується, що перші кораблі пройдуть ним протягом кількох днів.

Про це заявив речник командування ВМС України Олег Чалик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чалик сказав, що коридор використовуватиметься торговельними суднами, заблокованими в українських портах Чорного моря, а також для перевезення зерна та сільськогосподарської продукції.

"Сьогодні запрацював новий тимчасовий гуманітарний коридор. Коридор буде дуже прозорим, ми поставимо камери на кораблі і буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і не має воєнної мети", - сказав Чалик.

Коридор у Чорному морі

Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торгових суден.

При цьому повідомляється, що протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації.

Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Зернова угода

Чорноморська зернова ініціатива дозволяла безпечно вивозити продовольство із портів Великої Одеси протягом року. У середині липня Росія вийшла з угоди.

Після виходу з угоди Росія неодноразово бомбила українські порти та зернові склади, що викликало звинувачення з боку України та Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни.

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