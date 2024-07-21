В порту Одессы случился обвал здания: под завалами оказались люди, есть жертва

Фото: в порту Одессы случился обвал здания, под завалами погиб мужчина (facebook.com/DSNSODE)

В порту Одессы 20 июля обвалилось здание. Под завалами оказались двое людей, один из мужчин погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.