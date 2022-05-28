Как уберечь жизнь при угрозе обвала дома во время обстрела: советы от Минздрава
Фото: последствия бомбардировок Бородянки оккупантами (РБК-Украина, Виталий Носач)
Во время войны на территории нашей страны, российские оккупанты не чураются нанести удар по жилым домам. В таких случаях важно знать как правильно действовать при угрозе обвала здания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Что делать при угрозе обвала здания:
- если вы услышали взрыв или же почувствовали, что здание постепенно теряет стойскость, необходимо как можно скорее покинуть его;
- при возможности захватите деньги и документы;
- ни в коем случае не используйте лифт;
- сообщите соседям об угрозе обвала;
- избегайте давки во время эвакуации;
- находясь на улице - отойдите на безопасное расстояние от здания;
- остановите тех, кто планирует спрыгнуть с окна или балкона.
Что делать, если нет возможности покинуть здание:
- займите позицию в проеме двери, углу, под балками и каркасами. Можно спрятаться под столом, если он расположен в углу;
- держитесь как можно дальше от окон;
- при возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
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