В Днепропетровской области в результате обвала здания погиб человек

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Под Павлоградом произошел обвал в здании бывшей сушилки

В Днепропетровской области во время демонтажа здания бывшей сушилки произошло обрушение конструкций, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, обвал произошел в здании Центральной обогатительной фабрики "Павлоградская" вечером 8 июля. В результате обрушения один человек госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 4 города Павлоград. Пострадавший, гражданин 1972 года рождения, поступил в больницу в тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга и перелом таза.

Кроме того, спасатели обнаружили под уламками тело еще одного человека - 1973 года рождения.

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за обвала мусора на свалке умер ребенок. По данным правоохранителей, ребенку было девять лет и он был ромской национальности.

Также РБК-Украина писало, что на шахте "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате инцидента погибли два горняка.