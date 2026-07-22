В порту Новороссийска негласно запретили ночное движение кораблей, - Reuters
Россия пытается спасти от ударов корабли в своих южных портах. Хотя публично заявляет, что проблем нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В порту Новороссийска запретили ночной трафик
Россия ввела временный запрет на движение судов в порту Новороссийск и из него. Правила действуют с полуночи до 5:00 утра из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили 22 июля три источника в зерновой отрасли, пишет издание.
Инсайдеры заявляют, что приказ был устным и никаких официальных документов не существует.
Они сказали, что порт работает в обычном режиме вне ограниченных ночных часов, и отгрузки зерна якобы не пострадали.
Как работает порт
Новороссийск является крупнейшим портом России по объему и обрабатывает до трети экспорта зерна из РФ.
Запрет наступил после ограничений движения, введенных ранее в Азовском море и Керченском проливе.
Через порт Новороссийск также перевозят:
- нефть,
- металлы,
- товары в контейнерах.
Правительственное распоряжение от 21 июля запретило судам швартоваться в районах без средств ПВО в портах:
- Азов в Азовском море,
- Кавказ в Керченском проливе.
Новороссийск является возможным местом назначения для экспорта зерна, которое перенаправляется с Азовского моря. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5% после новостей о ночном закрытии, пишет Reuters.
Напомним, в апреле после ночной атаки дронов на Новороссийск в РФ вспыхнул объект "Транснефти". Там обслуживаются самые большие нефтяные танкеры.
Среднемесячный экспорт нефти из РФ упал до минимальных показателей за последние 8 месяцев. Главной причиной стал длительный простой терминал "Шесхарис" в Новороссийске.