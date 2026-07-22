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В порту Новороссийска негласно запретили ночное движение кораблей, - Reuters

20:25 22.07.2026 Ср
2 мин
Атаки украинских дронов тормозят экономическую деятельность в стране-агрессоре
aimg Елена Бджола
В порту Новороссийска негласно запретили ночное движение кораблей, - Reuters Фото: порт Новоросссийска под ударами украинских дронов (t.me exilenova_plus)
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Россия пытается спасти от ударов корабли в своих южных портах. Хотя публично заявляет, что проблем нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В порту Новороссийска запретили ночной трафик

Россия ввела временный запрет на движение судов в порту Новороссийск и из него. Правила действуют с полуночи до 5:00 утра из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили 22 июля три источника в зерновой отрасли, пишет издание.

Инсайдеры заявляют, что приказ был устным и никаких официальных документов не существует.

Они сказали, что порт работает в обычном режиме вне ограниченных ночных часов, и отгрузки зерна якобы не пострадали.

Как работает порт

Новороссийск является крупнейшим портом России по объему и обрабатывает до трети экспорта зерна из РФ.

Запрет наступил после ограничений движения, введенных ранее в Азовском море и Керченском проливе.

Через порт Новороссийск также перевозят:

  • нефть,
  • металлы,
  • товары в контейнерах.

Правительственное распоряжение от 21 июля запретило судам швартоваться в районах без средств ПВО в портах:

  • Азов в Азовском море,
  • Кавказ в Керченском проливе.

Новороссийск является возможным местом назначения для экспорта зерна, которое перенаправляется с Азовского моря. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5% после новостей о ночном закрытии, пишет Reuters.

Напомним, в апреле после ночной атаки дронов на Новороссийск в РФ вспыхнул объект "Транснефти". Там обслуживаются самые большие нефтяные танкеры.

Среднемесячный экспорт нефти из РФ упал до минимальных показателей за последние 8 месяцев. Главной причиной стал длительный простой терминал "Шесхарис" в Новороссийске.

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