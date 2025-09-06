В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо

У суботу ввечері, 6 вересня, в порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чорноморська Василя Гуляєва і місцеве видання "Думська".
Спочатку інформація про пожежу з'явилася у місцевих Telegram-каналах, після чого інцидент підтвердив мер міста.
"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - писав Гуляєв.
Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеського області, як пише видання "Думська", повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.
Зазначимо, що на момент, коли сталася пожежа, в регіоні не було тривоги. Тобто, пожежа не пов'язана з атакою дронів чи будь-якого іншого озброєння.
Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Чорноморськ дронами, а іноді застосовують ракети. В результаті цього в місті виникають ті чи інші пошкодження.
Наприклад, в ніч на 31 серпня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Чорноморськ з початку повномасштабної війни. В результаті атаки в місті зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.
На момент відновлювальних робіт влада почала подавати воду і світло за допомогою генераторів.