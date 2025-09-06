В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо

Росіяни атакують Чорноморськ

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Чорноморськ дронами, а іноді застосовують ракети. В результаті цього в місті виникають ті чи інші пошкодження.

Наприклад, в ніч на 31 серпня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Чорноморськ з початку повномасштабної війни. В результаті атаки в місті зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.

На момент відновлювальних робіт влада почала подавати воду і світло за допомогою генераторів.