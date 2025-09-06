UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо

Фото: рятувальники вже працюють на місці подій (facebook.com/DSNSCV/)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 6 вересня, в порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чорноморська Василя Гуляєва і місцеве видання "Думська".

Спочатку інформація про пожежу з'явилася у місцевих Telegram-каналах, після чого інцидент підтвердив мер міста.

"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - писав Гуляєв.

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

 

Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеського області, як пише видання "Думська", повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

Зазначимо, що на момент, коли сталася пожежа, в регіоні не було тривоги. Тобто, пожежа не пов'язана з атакою дронів чи будь-якого іншого озброєння.

Росіяни атакують Чорноморськ

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Чорноморськ дронами, а іноді застосовують ракети. В результаті цього в місті виникають ті чи інші пошкодження.

Наприклад, в ніч на 31 серпня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Чорноморськ з початку повномасштабної війни. В результаті атаки в місті зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.

На момент відновлювальних робіт влада почала подавати воду і світло за допомогою генераторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПожежа