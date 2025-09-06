RU

В порту Черноморска произошел масштабный пожар: что известно

Фото: спасатели уже работают на месте событий (facebook.com/DSNSCV/)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 6 сентября, в порту Черноморска вспыхнул масштабный пожар. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Черноморска Василия Гуляева и местное издание "Думская".

Сначала информация о пожаре появилась в местных Telegram-каналах, после чего инцидент подтвердил мэр города.

"Сейчас за пределами общины произошел пожар. Ситуация полностью контролируемая - на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован", - писал Гуляев.

Также он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

 

Тем временем в пресс-службе ГСЧС Одесского области, как пишет издание "Думская", сообщили, что по предварительным данным, произошло возгорание транспортной ленты.

Отметим, что на момент, когда произошел пожар, в регионе не было тревоги. То есть, пожар не связан с атакой дронов или любого другого вооружения.

Россияне атакуют Черноморск

Напомним, что россияне довольно часто атакуют Черноморск дронами, а порой применяют ракеты. В результате этого в городе возникают те или иные повреждения.

Например, в ночь на 31 августа россияне совершили самую массовую атаку на Черноморск с начала полномасштабной войны. В результате атаки в городе исчезла электроэнергия, оставив без света около 29 тысяч абонентов.

На момент восстановительных работ, власти начали подавать воду и свет с помощью генераторов.

