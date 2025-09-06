В порту Черноморска произошел масштабный пожар: что известно

Сначала информация о пожаре появилась в местных Telegram-каналах, после чего инцидент подтвердил мэр города.

"Сейчас за пределами общины произошел пожар. Ситуация полностью контролируемая - на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован", - писал Гуляев.

Также он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС Одесского области, как пишет издание "Думская", сообщили, что по предварительным данным, произошло возгорание транспортной ленты.

Отметим, что на момент, когда произошел пожар, в регионе не было тревоги. То есть, пожар не связан с атакой дронов или любого другого вооружения.