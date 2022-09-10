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Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием

Новина українською →
Одесса, Суббота 10 сентября 2022 11:03
Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием Фото: из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 10 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще 5 судов с украинским продовольствием. Часть из них направляются в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.

"В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов. На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции", - говорится в сообщении.

Судна направляются в страны Африки и Европы.

В ведомстве отмечают, что с начала работы "зернового коридора" уже экспортировано 2,6 млн тонн украинской агропродукции.

Фото: из украинских портов вышли еще 5 судов с продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, вчера в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.

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