Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием

В субботу, 10 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще 5 судов с украинским продовольствием. Часть из них направляются в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

"В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов. На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции", - говорится в сообщении.

Судна направляются в страны Африки и Европы.

В ведомстве отмечают, что с начала работы "зернового коридора" уже экспортировано 2,6 млн тонн украинской агропродукции.

Фото: из украинских портов вышли еще 5 судов с продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)