З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством
У суботу, 10 вересня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли ще 5 суден з українським продовольством. Частина з них прямують до Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
"У рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 90 тисяч тонн української агропродукції", - йдеться в повідомленні.
Судна прямують до країн Африки та Європи.
У відомстві зазначають, що з початку роботи "зернового коридору" вже експортовано 2,6 млн тонн української агропродукції.
Фото: з українських портів вийшли ще 5 суден з продовольством (facebook.com/MinInfra.UA)
Нагадаємо, вчора в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий Коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.
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