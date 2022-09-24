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З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством: куди прямують

Фото: з портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З портів Одеси та Чорноморська сьогодні вийшли ще 6 суден із українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Фото: судна з портів Одеси 24 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)

Загалом сьогодні з портів Одеси мають вирушити 8 суден.

роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, вчора з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством.

Також ми писали, що 22 вересня четверте зафрахтоване ООН судно вирушило з українською пшеницею до Афганістану. На його борту 30 тисяч тонн продукції.

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Одесапорт