З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством: куди прямують

З портів Одеси та Чорноморська сьогодні вийшли ще 6 суден із українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
Фото: судна з портів Одеси 24 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)
Загалом сьогодні з портів Одеси мають вирушити 8 суден.
роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, вчора з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством.
Також ми писали, що 22 вересня четверте зафрахтоване ООН судно вирушило з українською пшеницею до Афганістану. На його борту 30 тисяч тонн продукції.
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