Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием: куда направляются

Из портов Одессы и Черноморска сегодня вышли еще 6 суден с украинским продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Всего сегодня из портов Одессы должны отправится 8 судов.

Напомним, вчера из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием.

Также мы писали, что 22 сентября четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту 30 тысяч тонн продукции.

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