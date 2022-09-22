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Україна відправила четверте зафрахтоване ООН судно з зерном для Афганістану

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 11:53
Україна відправила четверте зафрахтоване ООН судно з зерном для Афганістану Фото: Україна відправила четверте зафрахтоване ООН судно з зерном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 22 вересня, четверте зафрахтоване ООН судно відправилось з українською пшеницею до Афганістану. На його борту - 30 тисяч тонн продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, залишив Одеський порт з 30 тисячами тонн пшениці на борту", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

Тільки факти

  • BC VANESSA - це одне з 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тисяч тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
  • Зі старту реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.

Як повідомлялось, буквально 17 вересня з порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Він вирушив до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці.

Нагадаємо, за даними ООН, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей. З них 70 мільйонів через війну в Україні.

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