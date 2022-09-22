Україна відправила четверте зафрахтоване ООН судно з зерном для Афганістану
У четвер, 22 вересня, четверте зафрахтоване ООН судно відправилось з українською пшеницею до Афганістану. На його борту - 30 тисяч тонн продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.
"Балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, залишив Одеський порт з 30 тисячами тонн пшениці на борту", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.
Тільки факти
- BC VANESSA - це одне з 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тисяч тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
- Зі старту реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.
Як повідомлялось, буквально 17 вересня з порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Він вирушив до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці.
Нагадаємо, за даними ООН, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей. З них 70 мільйонів через війну в Україні.
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