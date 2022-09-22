Україна відправила четверте зафрахтоване ООН судно з зерном для Афганістану

У четвер, 22 вересня, четверте зафрахтоване ООН судно відправилось з українською пшеницею до Афганістану. На його борту - 30 тисяч тонн продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Відомо, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

"Балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, залишив Одеський порт з 30 тисячами тонн пшениці на борту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, буквально 17 вересня з порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Він вирушив до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці.

Нагадаємо, за даними ООН, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей. З них 70 мільйонів через війну в Україні.

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