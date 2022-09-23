У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством. Кораблі прямують до країн Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Фото: балкери з українською агропродукцією, що вийшли у море 23 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)

"Сьогодні, 23 вересня, із портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вирушили 11 суден. На борту 201 тисяча тонн продовольства для країн Азії та Африки", - йдеться у повідомленні.