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З портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством

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Одеса, П'ятниця 23 вересня 2022 10:23
З портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством Фото: з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством. Кораблі прямують до країн Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Фото: балкери з українською агропродукцією, що вийшли у море 23 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)

"Сьогодні, 23 вересня, із портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вирушили 11 суден. На борту 201 тисяча тонн продовольства для країн Азії та Африки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 203 судна із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, 17 вересня з порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН.

Зазначимо, що за даними ООН, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилося 345 мільйонів людей. Із них 70 мільйонів через війну в Україні.

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