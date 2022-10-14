З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: куди прямує

З українських портів вийшли ще 3 судна з агропродукцією. Вони прямують споживачам до Африки та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .
"Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставляє 27,5 тисячі тонн кукурудзи в Туніс, і SEA LUCK, який доставляє 13,5 тисячі тонн пшениці в Алжир", - розповіли в міністерстві.
Фото: балкери SEA LUCK і SUPER ARSENAL, що вийшли з портів Одеси (t.me/miUkraune)
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 334 судна із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну продовжити дію зернової угоди, яка дозволила відкрити чорноморські порти для експорту українського зерна.
Як відомо, 22 липня Україна, Росія, ООН та Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.