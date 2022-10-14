RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: куда направляется

Фото: из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией. Они направляются потребителям в Африку и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.

"Среди них балкеры SUPER ARSENAL, который доставляет 27,5 тысяч тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, который доставляет 13,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир", - рассказали в министерстве.

Фото: вышедшие из портов Одессы балкеры SEA LUCK и SUPER ARSENAL (t.me/miUkraune)

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, которое позволило открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.

Как известно, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессапорт