Загалом кораблі транспортують 78,6 тисячі тонн агропродукції. Серед них балкер FULMAR S з 11,5 тисячами тонн зерна для Єгипту.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 557,4 тис. тонн української агропродукції", - пише пресслужба.

З початку серпня з Одеси вже вийшли 531 корабель, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Фото: з портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії (facebook.com/MinInfra.UA)