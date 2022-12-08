В общей сложности корабли транспортируют 78,6 тысячи тонн агропродукции. Среди них балкер FULMAR S с 11,5 тысячи тонн зерна для Египта.

"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 20 судов. На них загружают 557,4 тыс. тонн украинской агропродукции", - пишет пресс-служба.

С начала августа из Одессы уже вышел 531 корабль, экспортировавший 13,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии (facebook.com/MinInfra.UA)