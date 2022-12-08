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Из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии

Фото: из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках "зернового соглашения" из одесских портов вышли еще 3 судна с почти 80 тысячами тонн зерна. Корабли транспортируют его в Африку и Азию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

В общей сложности корабли транспортируют 78,6 тысячи тонн агропродукции. Среди них балкер FULMAR S с 11,5 тысячи тонн зерна для Египта.

"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 20 судов. На них загружают 557,4 тыс. тонн украинской агропродукции", - пишет пресс-служба.

С начала августа из Одессы уже вышел 531 корабль, экспортировавший 13,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 7 декабря, порты Одессы покинули еще 4 судна в рамках "зернового соглашения".

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