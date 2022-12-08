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З портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії

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Четвер 08 грудня 2022 14:00
З портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії Фото: з портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках "зернової угоди" з одеських портів вийшли ще 3 судна з майже 80 тисячами тонн зерна. Кораблі транспортують його до Африки й Азії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Загалом кораблі транспортують 78,6 тисячі тонн агропродукції. Серед них балкер FULMAR S з 11,5 тисячами тонн зерна для Єгипту.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 557,4 тис. тонн української агропродукції", - пише пресслужба.

З початку серпня з Одеси вже вийшли 531 корабель, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Фото: з портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 7 грудня, порти Одеси покинули ще 4 судна в рамках "зернової угоди".

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