З портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії
В рамках "зернової угоди" з одеських портів вийшли ще 3 судна з майже 80 тисячами тонн зерна. Кораблі транспортують його до Африки й Азії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.
Загалом кораблі транспортують 78,6 тисячі тонн агропродукції. Серед них балкер FULMAR S з 11,5 тисячами тонн зерна для Єгипту.
"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 557,4 тис. тонн української агропродукції", - пише пресслужба.
З початку серпня з Одеси вже вийшли 531 корабель, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Фото: з портів Одеси вийшли ще три судна з зерном для Африки та Азії (facebook.com/MinInfra.UA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 7 грудня, порти Одеси покинули ще 4 судна в рамках "зернової угоди".
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