Из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии
В рамках "зернового соглашения" из одесских портов вышли еще 3 судна с почти 80 тысячами тонн зерна. Корабли транспортируют его в Африку и Азию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.
В общей сложности корабли транспортируют 78,6 тысячи тонн агропродукции. Среди них балкер FULMAR S с 11,5 тысячи тонн зерна для Египта.
"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 20 судов. На них загружают 557,4 тыс. тонн украинской агропродукции", - пишет пресс-служба.
С начала августа из Одессы уже вышел 531 корабль, экспортировавший 13,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Фото: из портов Одессы вышли еще три судна с зерном для Африки и Азии (facebook.com/MinInfra.UA)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 7 декабря, порты Одессы покинули еще 4 судна в рамках "зернового соглашения".
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