З портів Одеси вийшли ще шість суден із продовольством: куди прямують

У п'ятницю, 28 жовтня, в рамках "зернової угоди" з портів Одеси вийшов караван із шести суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

У відомстві розповіли, що з моменту виходу першого судна з України було експортовано 9,1 млн тонн агропродукції.

Зазначається, що з порту вийшов балкер LINA з 25 тисячами тонн кукурудзи для Єгипту.

"6 суден із 180 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

При цьому в Організації об'єднаних націй "щодо оптимістично" оцінюють ймовірність продовження "зернової угоди".

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