Из портов Одессы вышли еще шесть судов с продовольствием: куда направляются

В пятницу, 28 октября, в рамках "зерновой сделки" из портов Одессы вышел караван из шести судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

"6 судов с 180 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из порта в том числе вышел балкер LINA с 25 тысячами тонн кукурузы для Египта.

В ведомстве рассказали, что с момента выхода первого судна из Украины было экспортировано 9,1 млн тонн агропродукции.