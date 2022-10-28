Из портов Одессы вышли еще шесть судов с продовольствием: куда направляются

В пятницу, 28 октября, в рамках "зерновой сделки" из портов Одессы вышел караван из шести судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
"6 судов с 180 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из порта в том числе вышел балкер LINA с 25 тысячами тонн кукурузы для Египта.
В ведомстве рассказали, что с момента выхода первого судна из Украины было экспортировано 9,1 млн тонн агропродукции.
Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин будет использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).
При этом в Организации объединенных наций "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления "зернового соглашения".
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