У порти України не заходять судна: чи є загроза тотальної блокади?

Станом на 23 липня судна перестали заходити у порти України. Попри це, про тотальну блокаду морського експорту поки не йдеться.
З такою заявою виступив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
Як пояснив міністр, заходи суден в українські порти припинилися через постійні російські атаки.
Висоцький зауважив, що таке рішення ухвалили самі судновласники. З боку держави жодних обмежень не було.
За його словами, Кабмін уже шукає способи, щоб максимально швидко відновити судноплавство.
Міністр також пояснив, що ця ситуація є вкрай динамічною, тому наразі важко спрогнозувати, як довго триватиме пауза.
Окрім того, Висоцький нагадав, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом - року. Враховуючи те, що поточна ситуація триває лише чотири доби - поки немає критичного впливу на обсяги поставок.
"Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців", - наголосив Висоцький.
Як пояснив міністр, насамперед варто не поспішати з продажем зерна, якщо є така можливість.
"Перша реакція - це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами", - зазначив Висоцький.
Він додав, що хтось дійсно може почекати кілька днів або тижнів, поки ситуація не покращиться.
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