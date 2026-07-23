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У порти України не заходять судна: чи є загроза тотальної блокади?

11:58 23.07.2026 Чт
2 хв
Міністр аграрної політики пояснив, що насправді відбувається
aimg Юлія Капітонова
Фото: Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України (facebook.com/agrireforms)

Станом на 23 липня судна перестали заходити у порти України. Попри це, про тотальну блокаду морського експорту поки не йдеться.

З такою заявою виступив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Повної блокади морського коридору поки немає

Як пояснив міністр, заходи суден в українські порти припинилися через постійні російські атаки.

Висоцький зауважив, що таке рішення ухвалили самі судновласники. З боку держави жодних обмежень не було.

За його словами, Кабмін уже шукає способи, щоб максимально швидко відновити судноплавство.

Міністр також пояснив, що ця ситуація є вкрай динамічною, тому наразі важко спрогнозувати, як довго триватиме пауза.

Окрім того, Висоцький нагадав, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом - року. Враховуючи те, що поточна ситуація триває лише чотири доби - поки немає критичного впливу на обсяги поставок.

"Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців", - наголосив Висоцький.

Що робити агровиробникам?

Як пояснив міністр, насамперед варто не поспішати з продажем зерна, якщо є така можливість.

"Перша реакція - це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами", - зазначив Висоцький.

Він додав, що хтось дійсно може почекати кілька днів або тижнів, поки ситуація не покращиться.

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Також ми писали, що вночі 22 липня Росія здійснила атаку на балкер Golden Rosе у Чорному морі.

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