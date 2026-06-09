Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину тепер

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, зробивши його більш зручним і безпечним для батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли, що у столиці оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування малюка до дитячого садка.
Повідомляється, що сервіс при цьому отримав:
"Що допоможе швидше знаходити необхідну інформацію та безпечніше користуватися послугами", - пояснили громадянам.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що "модернізація Порталу дошкільної освіти є частиною розвитку цифрових сервісів столиці".
Зазначається також, що всі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі - зберігаються.
Портал дошкільної освіти міста Києва - це централізована платформа для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини.
Він дозволяє:
В цілому записатися до садочка онлайн можна за відповідним посиланням (на сайті osvita.kyivcity.gov.ua).
Після оновлення Порталу - для підвищення рівня захисту персональних даних - було оновлено спосіб входу до кабінету батьків.
У КМДА пояснили, що відтепер авторизація доступна за допомогою:
Після входу користувачу необхідно також підтвердити адресу електронної пошти.
Громадянам повідомили, що оновлена система авторизації:
"Місто продовжує працювати над тим, щоб послуги для киян ставали доступнішими, а взаємодія батьків із закладами дошкільної освіти - простішою та зручнішою", - підсумував Мондриївський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один із прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня поточного року (та публікували повний список цих навчальних закладів).
Крім того, ми пояснювали, коли дітей без щеплень можуть не допускати до навчання - які нові правила готують в Україні для шкіл і садочків.
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