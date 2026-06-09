Портал с электронной очередью в садики Киева изменили: как записать ребенка теперь

В Киеве обновили Портал дошкольного образования, сделав его более удобным и безопасным для родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали, что в столице обновили Портал дошкольного образования, через который родители могут подать заявление на зачисление малыша в детский сад.
Сообщается, что сервис при этом получил:
"Что поможет быстрее находить необходимую информацию и безопаснее пользоваться услугами", - объяснили гражданам.
Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что "модернизация Портала дошкольного образования является частью развития цифровых сервисов столицы".
Отмечается также, что все поданные ранее заявления и информация о месте в очереди - сохраняются.
Портал дошкольного образования города Киева - это централизованная платформа для родителей, которые выбирают заведение дошкольного образования для своего ребенка.
Он позволяет:
В целом записаться в садик онлайн можно по соответствующей ссылке (на сайте osvita.kyivcity.gov.ua).
После обновления Портала - для повышения уровня защиты персональных данных - был обновлен способ входа в кабинет родителей.
В КГГА объяснили, что отныне авторизация доступна с помощью:
После входа пользователю необходимо также подтвердить адрес электронной почты.
Гражданам сообщили, что обновленная система авторизации:
"Город продолжает работать над тем, чтобы услуги для киевлян становились доступными, а взаимодействие родителей с учреждениями дошкольного образования - проще и удобнее", - подытожил Мондриевский.
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