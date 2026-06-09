RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Портал с электронной очередью в садики Киева изменили: как записать ребенка теперь

15:50 09.06.2026 Вт
3 мин
Обновили не только дизайн, но и способ входа в кабинет родителей
aimg Ирина Костенко
Подать заявление на зачисление ребенка в садик можно онлайн (фото иллюстративное: Getty Images)

В Киеве обновили Портал дошкольного образования, сделав его более удобным и безопасным для родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Обновление сервиса: официальный Портал дошкольного образования Киева получил новый дизайн, удобную навигацию и усиленную защиту.
  • Авторизация по-новому: войти в кабинет родителей теперь можно с помощью "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" или электронного ключа.
  • Сохранение данных: все поданные ранее заявления родителей и места детей в электронной очереди полностью сохранились.

Что изменилось на Портале дошкольного образования

В КГГА рассказали, что в столице обновили Портал дошкольного образования, через который родители могут подать заявление на зачисление малыша в детский сад.

Сообщается, что сервис при этом получил:

  • новый дизайн;
  • более удобную навигацию;
  • обновленную систему авторизации.

"Что поможет быстрее находить необходимую информацию и безопаснее пользоваться услугами", - объяснили гражданам.

Читайте также: "Мрія" идет в детсады: что известно о пилотном проекте в Украине

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что "модернизация Портала дошкольного образования является частью развития цифровых сервисов столицы".

Отмечается также, что все поданные ранее заявления и информация о месте в очереди - сохраняются.

Чем полезен Портал дошкольного образования в целом

Портал дошкольного образования города Киева - это централизованная платформа для родителей, которые выбирают заведение дошкольного образования для своего ребенка.

Он позволяет:

  • найти актуальную информацию о детсадах города;
  • подать заявление на зачисление в образовательное учреждение;
  • отслеживать свою очередь;
  • получать необходимые админуслуги в сфере дошкольного образования.

Как теперь записать ребенка в садик онлайн

В целом записаться в садик онлайн можно по соответствующей ссылке (на сайте osvita.kyivcity.gov.ua).

После обновления Портала - для повышения уровня защиты персональных данных - был обновлен способ входа в кабинет родителей.

В КГГА объяснили, что отныне авторизация доступна с помощью:

  • либо "Дія.Підпис";
  • либо BankID;
  • либо "ПриватБанкID";
  • либо личного электронного ключа.

После входа пользователю необходимо также подтвердить адрес электронной почты.

Записать ребенка в садик можно через Портал дошкольного образования Киева (скриншот: osvita.kyivcity.gov.ua)

Гражданам сообщили, что обновленная система авторизации:

  • обеспечивает дополнительную защиту персональных данных пользователей;
  • позволяет сохранить доступ ко всей необходимой информации в личном кабинете.

"Город продолжает работать над тем, чтобы услуги для киевлян становились доступными, а взаимодействие родителей с учреждениями дошкольного образования - проще и удобнее", - подытожил Мондриевский.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из прифронтовых облцентров массово закроет школы и детсады с 1 сентября текущего года (и публиковали полный список этих учебных заведений).

Кроме того, мы объясняли, когда детей без прививок могут не допускать к учебе - какие новые правила готовят в Украине для школ и садиков.

Читайте также о записи юных украинцев в столице в первые классы - как подать заявление онлайн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевИнтернетДетский садДияДетиСадикДокументыОбразование в УкраинеСоветы родителям