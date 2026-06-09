Портал с электронной очередью в садики Киева изменили: как записать ребенка теперь

Главное: Обновление сервиса : официальный Портал дошкольного образования Киева получил новый дизайн, удобную навигацию и усиленную защиту.

: официальный Портал дошкольного образования Киева получил новый дизайн, удобную навигацию и усиленную защиту. Авторизация по-новому : войти в кабинет родителей теперь можно с помощью "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" или электронного ключа.

: войти в кабинет родителей теперь можно с помощью "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" или электронного ключа. Сохранение данных: все поданные ранее заявления родителей и места детей в электронной очереди полностью сохранились.

Что изменилось на Портале дошкольного образования

В КГГА рассказали, что в столице обновили Портал дошкольного образования, через который родители могут подать заявление на зачисление малыша в детский сад.

Сообщается, что сервис при этом получил:

новый дизайн;

более удобную навигацию;

обновленную систему авторизации.

"Что поможет быстрее находить необходимую информацию и безопаснее пользоваться услугами", - объяснили гражданам.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что "модернизация Портала дошкольного образования является частью развития цифровых сервисов столицы".

Отмечается также, что все поданные ранее заявления и информация о месте в очереди - сохраняются.

Чем полезен Портал дошкольного образования в целом

Портал дошкольного образования города Киева - это централизованная платформа для родителей, которые выбирают заведение дошкольного образования для своего ребенка.

Он позволяет:

найти актуальную информацию о детсадах города;

подать заявление на зачисление в образовательное учреждение;

отслеживать свою очередь;

получать необходимые админуслуги в сфере дошкольного образования.

Как теперь записать ребенка в садик онлайн

В целом записаться в садик онлайн можно по соответствующей ссылке (на сайте osvita.kyivcity.gov.ua).

После обновления Портала - для повышения уровня защиты персональных данных - был обновлен способ входа в кабинет родителей.

В КГГА объяснили, что отныне авторизация доступна с помощью:

либо "Дія.Підпис";

либо BankID;

либо "ПриватБанкID";

либо личного электронного ключа.

После входа пользователю необходимо также подтвердить адрес электронной почты.

Записать ребенка в садик можно через Портал дошкольного образования Киева (скриншот: osvita.kyivcity.gov.ua)

Гражданам сообщили, что обновленная система авторизации:

обеспечивает дополнительную защиту персональных данных пользователей;

позволяет сохранить доступ ко всей необходимой информации в личном кабинете.

"Город продолжает работать над тем, чтобы услуги для киевлян становились доступными, а взаимодействие родителей с учреждениями дошкольного образования - проще и удобнее", - подытожил Мондриевский.