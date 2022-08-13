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Из порта "Черноморск" вышел шестой караван с украинским продовольствием

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Одесса, Суббота 13 августа 2022 10:06
Из порта "Черноморск" вышел шестой караван с украинским продовольствием Фото: порт "Черноморск" (imrp.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Из украинского порта "Черноморск" в субботу, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Так, в рамках "зернового коридора" вышли следующие судна:

  • FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось из Черноморска в Искендерун;
  • THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправилось из Черноморска в Текирдаг.

В ведомстве отметили, что сегодня в Украину выйдет судно для новой закупки зерна.

Напомним, вчера из украинских портов Черноморск и Южный в рамках "зернового коридора" вышли два судна, которые отправились в Текирдаг и Иран. Вместе они перевозят около 64 тысяч тонн продовольствия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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