Из порта "Черноморск" вышел шестой караван с украинским продовольствием

Из украинского порта "Черноморск" в субботу, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

В ведомстве отметили, что сегодня в Украину выйдет судно для новой закупки зерна.

Напомним, вчера из украинских портов Черноморск и Южный в рамках "зернового коридора" вышли два судна, которые отправились в Текирдаг и Иран. Вместе они перевозят около 64 тысяч тонн продовольствия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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