З порту "Чорноморськ" вийшов шостий караван з українським продовольством
З українського порту "Чорноморськ" в суботу, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.
Так, в рамках "зернового коридору" вийшли такі судна:
- FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
- THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.
У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.
Нагадаємо, вчора з українських портів Чорноморськ і Южний в рамках "зернового коридору" вийшли два судна, які вирушили до Текірдагу та Ірану. Разом вони перевозять близько 64 тисяч тонн продовольства.
Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.
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