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Из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием: куда направляются

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Одесса, Пятница 12 августа 2022 09:07
Из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием: куда направляются Фото: из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Из украинских портов Черноморск и Южный в рамках "зернового коридора" вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Так, по информации ведомства, в рамках "зернового коридора":

  • судно SORMOVSKY под флагом Белиза перевозит 3,5 тысячи тонн пшеницы из Черноморска в турецкий город Текирдаг.
  • корабль STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы отправился из Южного в Иран.

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

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Одесса Порт Южный
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