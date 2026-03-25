Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Порт Усть-Луга у вогні: з'явилися кадри масштабної пожежі після української атаки

18:15 25.03.2026 Ср
2 хв
OSINT-аналітики показали відео та фото наслідків атаки українських дронів
aimg Іван Носальський
Фото: у порту Усть-Луга масштабна пожежа після атаки українських дронів (t.me/DniproOfficial)

Внаслідок атаки українських воїнів на нафтовий термінал у порту Усть-Луга в Ленінградській області на об'єкті спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали"КіберБорошно" і Dnipro Osint.

Читайте також: Дим бачили навіть у Фінляндії: удар дронів паралізував нафтоекспорт РФ на Балтиці, - ЗМІ

OSINT-аналітики оприлюднили відео, на якому можна помітити, що над російським портом Усть-Луга здіймається густий чорний дим. Також на кадрах помітна сильна пожежа.

При цьому канал Dnipro Osint показав фото пожежі безпосередньо з порту. Масштаб пожеж дуже великий.

OSINT-фахівці вважають, що це була одна з найрезультативніших атак на портову інфраструктуру Росії з початку війни.

Порт Усть-Луга

Варто зауважити, що порт Усть-Луга - це один із ключових морських транспортних вузлів Росії на Балтійському морі. Він розташований у Лузькій губі Фінської затоки і розпочав роботу у 2001 році.

За відносно короткий час порт виріс у найбільший на Балтиці й один із найбільших у Росії за вантажообігом. Його розвиток супроводжувався створенням масштабної інфраструктури: залізничних підходів, терміналів і логістичних комплексів.

Головна роль порту - експорт сировинних ресурсів. Через Усть-Лугу проходять нафта, нафтопродукти, вугілля, газ та інші вантажі, для яких побудовано спеціалізовані термінали.

Після введення міжнародних санкцій значення Усть-Луги ще більше зросло. Порт став одним з основних каналів для експорту російських енергоресурсів в обхід обмежень і переорієнтації торгівлі на країни Азії, такі як Китай та Індія.

Сьогодні, 25 березня, вночі, воїни Центру спецоперацій "Альфа" разом із Силами безпілотних систем, Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки та Держприкордонслужбою вдарили по порту Усть-Луга безпілотниками.

Безпілотники пролетіли близько 900 кілометрів. Вони атакували нафтоналивні стендери та резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

