Порт Усть-Луга у вогні: з'явилися кадри масштабної пожежі після української атаки

OSINT-аналітики оприлюднили відео, на якому можна помітити, що над російським портом Усть-Луга здіймається густий чорний дим. Також на кадрах помітна сильна пожежа.

При цьому канал Dnipro Osint показав фото пожежі безпосередньо з порту. Масштаб пожеж дуже великий.

OSINT-фахівці вважають, що це була одна з найрезультативніших атак на портову інфраструктуру Росії з початку війни.

Порт Усть-Луга

Варто зауважити, що порт Усть-Луга - це один із ключових морських транспортних вузлів Росії на Балтійському морі. Він розташований у Лузькій губі Фінської затоки і розпочав роботу у 2001 році.

За відносно короткий час порт виріс у найбільший на Балтиці й один із найбільших у Росії за вантажообігом. Його розвиток супроводжувався створенням масштабної інфраструктури: залізничних підходів, терміналів і логістичних комплексів.

Головна роль порту - експорт сировинних ресурсів. Через Усть-Лугу проходять нафта, нафтопродукти, вугілля, газ та інші вантажі, для яких побудовано спеціалізовані термінали.

Після введення міжнародних санкцій значення Усть-Луги ще більше зросло. Порт став одним з основних каналів для експорту російських енергоресурсів в обхід обмежень і переорієнтації торгівлі на країни Азії, такі як Китай та Індія.