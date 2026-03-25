Порт Усть-Луга в огне: появились кадры масштабного пожара после украинской атаки

OSINT-аналитики обнародовали видео, на котором можно заметить, что над российским портом Усть-Луга поднимается густой черный дым. Также на кадрах заметен сильный пожар.

При этом канал Dnipro Osint показал фото пожара непосредственно из порта. Масштаб пожаров очень крупный.

OSINT-специалисты считают, что это была одна из самых результативных атак на портовую инфраструктуру России с начала войны.

Стоит заметить, что порт Усть-Луга - это один из ключевых морских транспортных узлов России на Балтийском море. Он расположен в Лужской губе Финского залива и начал работу в 2001 году.

За относительно короткое время порт вырос в крупнейший на Балтике и один из крупнейших в России по грузообороту. Его развитие сопровождалось созданием масштабной инфраструктуры: железнодорожных подходов, терминалов и логистических комплексов.

Главная роль порта - экспорт сырьевых ресурсов. Через Усть-Лугу проходят нефть, нефтепродукты, уголь, газ и другие грузы, для которых построены специализированные терминалы.

После введения международных санкций значение Усть-Луги еще больше возросло. Порт стал одним из основных каналов для экспорта российских энергоресурсов в обход ограничений и переориентации торговли на страны Азии, такие как Китай и Индия.