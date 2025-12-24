Порт Південний відновив роботу: наскільки безпечне судноплавство після атак

Порт Південний відновив судноплавство після обстрілу, тоді як у його акваторії та в порту Чорноморськ тривають роботи з ліквідації маслянистого забруднення.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України".
За оновленою інформацією, порт Південний відкрито для заходу та виходу суден після ліквідації першочергових наслідків ворожого обстрілу. При цьому роботи в акваторії порту наразі здійснюються з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки та з урахуванням запроваджених обмежень.
Зокрема, маслянисті плями виявлено в акваторії порту Чорноморськ. Забруднення виникло внаслідок пошкоджень, завданих портовій інфраструктурі під час обстрілу.
Водночас фахівці фіксують наслідки атаки й в інших портах регіону.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт Чорноморськ та порт Південний) було залучено всі профільні служби, там працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі. Спеціальна техніка проводить очищення водної поверхні та локалізацію забруднених ділянок. Роботи тривають у посиленому режимі, аби мінімізувати екологічні ризики та забезпечити безпеку судноплавства.
Відповідні служби запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а про подальші зміни в роботі портів та хід ліквідації наслідків буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту Південний було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію. Це призвело до забруднення прибережної зони Одеси.
Для встановлення причин забруднення, на місце ЧП виїзджали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
До речі, напередодні окупанти вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.