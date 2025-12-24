ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Порт Південний відновив роботу: наскільки безпечне судноплавство після атак

Одеська область, Середа 24 грудня 2025 17:49
Порт Південний відновив роботу: наскільки безпечне судноплавство після атак Ілюстративне фото: порт в Одесі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Порт Південний відновив судноплавство після обстрілу, тоді як у його акваторії та в порту Чорноморськ тривають роботи з ліквідації маслянистого забруднення.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України".

За оновленою інформацією, порт Південний відкрито для заходу та виходу суден після ліквідації першочергових наслідків ворожого обстрілу. При цьому роботи в акваторії порту наразі здійснюються з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки та з урахуванням запроваджених обмежень.

Зокрема, маслянисті плями виявлено в акваторії порту Чорноморськ. Забруднення виникло внаслідок пошкоджень, завданих портовій інфраструктурі під час обстрілу.

Водночас фахівці фіксують наслідки атаки й в інших портах регіону.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт Чорноморськ та порт Південний) було залучено всі профільні служби, там працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі. Спеціальна техніка проводить очищення водної поверхні та локалізацію забруднених ділянок. Роботи тривають у посиленому режимі, аби мінімізувати екологічні ризики та забезпечити безпеку судноплавства.

Відповідні служби запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а про подальші зміни в роботі портів та хід ліквідації наслідків буде повідомлено додатково.

Удари по порту Одеси

Нагадаємо, внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту Південний було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію. Це призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

Для встановлення причин забруднення, на місце ЧП виїзджали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

До речі, напередодні окупанти вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Одеса Минэкологии Порт Південний Атака дронів
